Житель Актобе 20 лет тайно владел бронетранспортером (ВИДЕО)

Полицейские нашли бронетранспортер БТР-60 на территории карьера около поселка Россовхоз в Актобе. Соответствующее сообщение опубликовано на странице областного департамента полиции в Facebook.

На машине не было никаких опознавательных знаков и боевых элементов.

Выяснилось, что бронетранспортером владеет инженер карьера: мужчина приобрел его в 2000-х годах у неизвестного, а теперь, за ненадобностью, решил продать. Документов на машину у хозяина также не оказалось.

Материал зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст.386 Уголовного кодекса Казахстана (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером). Инженеру грозит крупный штраф, а также ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.

БТР отвезли на коммунальную стоянку Актобе.