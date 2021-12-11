Михаилу Саакашвили понадобился психиатр

В консилиум при омбудсмене Грузии вошел психиатр, который проверит состояние бывшего президента Михаила Саакашвили, об этом рассказал еще один представитель консилиума, врач Григол Григолия.

Ранее глава реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани сообщила, что экс-президенту в тюрьме и в тюремной больнице вводили сильные дозы психотропных лекарств, на что его лечащий врач Нино Гогоришвили объяснила, что это делалось из-за проблем пациента со сном.

"Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимо посещение консилиумом экс-президента в больнице", - приводит слова Григолия Sputnik Грузия.

Врач добавил, что будет также проверено, какие именно медикаменты прописали заключенному.