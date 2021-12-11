Декабрь уже принес в Москву 26 см снега

За первую декаду декабря в Москве прибавилось 26 см снега, об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"На смену крупным снегопадам - в декабре прирост снега составил 26 см - пришли январские морозы", - констатировали в мэрии.

По всему городу идут работы по уборке снега, который затем вывозят на 56 стационарных снегосплавных пункта.

На столичных улицах действует снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов просят быть бдительными и не нарушать правила дорожного движения.