Арабская нормализация набирает обороты: Сирия проведет Энергетическую конференцию-2024 

Возвращение Сирии в политику арабского мира стало более ощутимым на этой неделе, когда члены Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) единогласно решили, что Дамаск примет Арабскую энергетическую конференцию 2024 года.

Middle East Eye сообщает, что в ходе онлайн-встречи в Кувейте министры нефтяной промышленности стран ОАПЕК договорились, что Сирия в 2022 году возглавит Совет арабских производителей нефти сроком на один год, сменив нынешнего председателя - Саудовскую Аравию.

Сейчас арабские государства стремятся к взаимодействию с Дамаском, так было не всегда. Сирия была исключена из Лиги арабских государств в начале "арабской весны" в стране. Более того, некоторые государства Персидского залива поддерживали оппозиционные силы и рассматривали конфликт как возможность сместить президента Асада. По мере того как вооруженные столкновения сходят на нет, а Башар Асад контролирует большую часть страны, соседи Сирии корректируют свою политику из-за экономических проблем и вопросов безопасности, которые могут возникнуть, если рядом с ними будет находиться лежащее в руинах обедневшее государство.

В октябре король Иордании высказался за ослабление американских санкций, чтобы хрупкая экономика его страны могла восстановить торговлю с Сирией. В начале лета Сирия и Объединенные Арабские Эмираты возобновили воздушное сообщение. Также Сирия представила свой павильон на знаменитой выставке 2020 Дубай ЭКСПО. Эмиратские бизнесмены также прилетают в Дамаск, чтобы посетить торговые выставки.

Ноябрьский визит высокопоставленного чиновника ОАЭ в Сирию рассматривается как кульминация усилий по сближению. Но несмотря на заявления о потенциальных инвестициях, ОАЭ не спешат предпринимать решительные шаги. Группой эмиратских компаний было заключено всего одно соглашение на строительство солнечной электростанции в одном из сирийских пригородов.

Самый серьезный шаг

По мнению аналитиков, на фоне осторожного подхода ОАЭ решение ОАПЕК значимо с точки зрения восстановления отношений с Дамаском. ”Решение заслуживает внимания, - считает Говард Шатц, старший экономист в корпорации RAND. - На сегодняшний день это самый серьезный шаг на пути сирийской реинтеграции”.

За счет конференции Дамаск из разрушенной войной страны сразу не превратится в энергетический хаб. Нефтяные рынки в основном контролируют ОПЕК и ОПЕК+, где Саудовская Аравия и Россия - главные игроки. Сирийское производство всегда было незначительным. Небольшие нефтяные и газовые запасы в основном сосредоточены на северо-востоке, который контролируют курдские силы, поддерживаемые США. К тому же, государство опустошено 10-летним конфликтом.

Джихад Язиди, редактор издания The Syria Report рассказал в интервью Middle East Eye, что ”сирийская экономика на самом деле уничтожена”, а коррупция проникла в все сферы жизни. ”Банки едва функционируют, кредиты предлагаются незначительные. Бизнесмены, которые могли бы выступить в роли посредников для взаимодействия с властями, уехали из страны”, - сказал эксперт.

Но единогласное решение членов ОАПЕК может ознаменовать начало изменений, особенно со стороны арабских государств, которые ранее не провялили такой решительности по отношению к Сирии.

Катар, одна из стран, проголосовавших за конференцию в Сирии, пошла еще дальше: министр иностранных дел на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Энтони Блинкеном заявил о решимости нормализовать отношения с Сирией.

Говард Шатц считает, что решение ОАПЕК было как политическим, так и экономическим: ”Начало официальному процессу нормализации отношений с Сирией положено. Но я бы на месте инвесторов из Персидского залива, у которых есть политические связи, переживал бы больше не за санкции, а за возможность ведения бизнеса в стране. Будут ли мои инвестиции защищены, а контракты осуществлены?”

По всей видимости, министры нефтяной промышленности арабских государств своим решением выражают уверенность в том, что сирийское правительство не изменится в течение трех лет и сможет провести конференцию, на которую приедут чиновники из ряда государств, считающихся главными союзниками США в регионе.

Вашингтон обеспокоен

Карам Шаар, эксперт по Сирии и руководитель отдела исследований в Operations and Policy Center, считает, что решение ОАПЕК сигнализирует о том, что американские союзники на шаг впереди администрации Байдена в отношении Сирии. ”Американская политика публично не одобряет такой подход, но по поведению администрации можно судить о том, что она позволяет арабскому миру как бы невзначай сближаться с Сирией, - сказал эксперт. - Но то, что происходит на земле гораздо более серьезно, чем кажется”.

Белый дом официально заявляет, что не намерен восстанавливать отношения с правительством Асада. Представитель Госдепартамента сообщил Middle East Eye, что администрация не поддерживает нормализацию отношений между региональными партнерами и Дамаском.

”США обеспокоены сообщениями о том, что Сирия будет руководить ОАПЕК и в итоге примет энергетическую конференцию”, - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о решении, принятом в четверг.

И Обама, и Трамп пытались изолировать Асада. В 2020 году в рамках Закона Цезаря, принятого обеими партиями, министерство финансов страны было уполномочено вводить санкции буквально против всех, кто сотрудничает с государством. Хотя Вашингтон не отменил санкции против Сирии, некоторый сдвиг произошел в отношении гуманитарных вопросов.

В прошлом месяце администрация ослабила ограничения для неправительственных организаций, разрешив им взаимодействовать с сирийским правительством и расширив перечень видов деятельности, доступных для осуществления в стране.

Но даже и до этого арабские союзники Вашингтона (крайне обеспокоенные приверженностью Белого дома выполнять свои обязательства с точки зрения безопасности на фоне угроз со стороны Ирана) с готовностью воспользовались послаблениями в части гуманитарной работы.

Иордания и Египет ухватились за возможность использовать поддержанный США план по обеспечению Ливана энергией через сирийский трубопровод. Заверение ОАЭ о готовности построить солнечную электростанцию в Сирии также связано с гуманитарной деятельностью и выходит за рамки восстановительных работ.

Отстранение командующего КСИР в Сирии

Бывший сотрудник Госдепартамента сказал Middle East Eye, что хотя администрация Байдена придерживается подхода своих предшественников к сирийскому вопросу, кое-какие сдвиги в восприятии Вашингтона его партнеров и их политики в отношении Дамаска все-таки произошли: ”Администрация осознает, что хотя она и не готова работать с Асадом, она не может принуждать других поступать также”.

По словам одного из членов американского Сената, который попросил не называть его имени, США проиграли от того, что взаимодействовали исключительно с оппозиционными силами, а Асад так и остался у власти: ”С дипломатической точки зрения мы понятия не имеем, что происходит в регионах, контролируемых властями, и не понимаем внутреннюю динамику. Было бы неплохо иметь союзников, которые могли бы выступить в качестве посредников”.

Решение, принятое ОАПЕК, станет настоящим испытанием терпимости Белого дома к своим арабским партнерам, намеревающимся сотрудничать с правительством Асада. Некоторые аналитики довольно скептически относятся к тому, смогут ли арабские государства добиться каких-либо результатов. ”Арабские страны протягивают оливковую ветвь режиму Асада, не требуя взамен никаких уступок, - говорит Шаар. - Кажется, будто Башару Асаду каким-то образом удалось снизить порог ожиданий буквально у всех”.

Одно из самых серьезных осложнений с точки зрения безопасности - присутствие иранских вооруженных сил и посредников на территории Сирии. Неизвестно, удастся ли партнерам Вашингтона добиться какого-либо успеха в этом направлении. По сообщениям саудовских СМИ, в ноябре Асад попросил ухода командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии. Решение было оценено в рамках ”негативного восприятия иранского присутствия в стране”. Но некоторые эксперты считают подозрительными сроки отстранения иранского командующего. ”Сообщения о том, что сирийское правительство отказалось от его услуг - отличная новость, которая дает надежду на то, что Сирия делает успехи, - считает Наташа Холл, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.- Сирийский режим славится своим умением взаимодействовать с различными игроками".