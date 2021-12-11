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Военнослужащий ВС Армении задержан по подозрению в убийстве

Военнослужащий ВС Армении задержан по подозрению в убийстве

Армянский военнослужащий задержан по подозрению в убийстве одного и ранении двух сослуживцев, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

По предварительным данным, накануне задержанный военнослужащий N-ской части нанес смертельное огнестрельное ранение сослуживцу. Кроме того, он ранил еще двух военных, угрозы для их жизней нет, передает Sputnik Армения.

Идет следствие по ст.104 "Убийство" Уголовного кодекса РА.

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