Иран готов к поставкам газа из Туркмении в Азербайджан

Иран готов к поставкам туркменского газа в Азербайджан, сказал исполнительный директор Иранской газотранспортной компании Мехди Джамшиди Дана.

Он отметил, что существующая в Иране инфраструктура по транспортировке газа позволяет поставлять больше газа, чем предусмотрено трехсторонним соглашением о свопе газа. "Никаких проблем с транспортировкой газа на границе ни с Туркменистаном, ни с Азербайджаном нет", - сказал он, добавив, что через газотранспортную сеть Ирана ежедневно можно транспортировать до 900 млн куб м голубого топлива.

В соответствии с документом, который был подписан в конце ноября в Ашхабаде, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 млрд куб м в год.