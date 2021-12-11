Старинные часы Сухума встали на ремонт

Старинные башенные часы на здании администрации города Сухум, считающиеся одним из символов города, нуждаются в ремонте. Ремонтные работы займут несколько дней, сообщает "Абхазия-информ".

Последний раз сухумские часы останавливались в августе 2017 года. Тогда было принято решение о замене обветшалого деревянного каркаса башни на металлический. Сегодня "Дом с часами" – четырехэтажное здание, которое венчает остроконечная башня с масштабным циферблатом на пересечении улицы Леона и проспекта Аиааира – одна из визитных карточек Сухума.

На рубеже XIX и XX веков в здесь было возведено немало строений, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Среди них выделяется бывшее здание конторы табачной фабрики "Мир", где сегодня располагается администрация города. Оно было построено в 1914 году по проекту архитектора Вениамина Островидова по заказу табачного промышленника Стефана Стефаниди. Построенное в стиле модерн, оно считалось довольно высоким по меркам того времени. Событием для города стало появление на здании башни с часами в 1950 году, когда Сухум получил звание самого чистого и "правопорядочного" в соревновании городов СССР, и в качестве приза Московский городской совет передал победителю башенные часы-куранты. Точной информации том, где произведены эти часы, не сохранилось, что не мешает механизму показывать время вот уже 70 лет.

Само здание органично вписывается в архитектурный ансамбль центра вместе с другими старыми сооружениями - Главпочтамтом и школой №10. К ним примыкает парк Славы с мемориалам воинам-абхазцам. Старинные дома окружены величественными кипарисами, ливанскими и атласскими кедрами, магнолиями, пальмами, вечнозеленой растительностью. "Под часами" – уже много лет остается главным местом встречи для сухумчан.