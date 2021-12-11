Армию Турции оснастят дроном с лазерным оружием

Турецкие военные провели успешные испытания первого в мире дрона с лазерным оружием собственного производства – Eren ("Эрен").

Как пишет Anadolu, в ходе испытаний дрон совершил выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 м.

Дрон разработан компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности Турции.

По словам помощника комиссара полиции Турции Айкута Эроглу, дрон предназначен дня ликвидации взрывных устройств без привлечения саперов. После завершения всех испытаний Eren будет передан в армию Турции.