В КЧР реконструируют дорогу Кисловодск-Карачаевск

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) реконструируют дорогу Кисловодск - Карачаевск, которая соединяет курорты республики и Ставропольского края, сказал глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона, отметив, что работы начнутся в 2022 году.

"Мы в следующем году будем заниматься проектно-сметной документацией, которая в принципе уже готова, но мы ее доработаем. Думаю, что в 2022 году мы уже имеем возможность приступить к реконструкции дороги", - приводит слова Темрезова ТАСС.

Уточняется, что дорога связывает курорты Ставрополья и Карачаево-Черкесии. По слова главы региона, это – одна из самых красивых и живописных дорог, где на каждом метре можно останавливаться и любоваться природой.