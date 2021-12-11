Россия и Индия используют национальные валюты вместо доллара в оружейных сделках

Россия и Индия вместо американского доллара используют национальные валюты в рамках двусторонних оружейных сделок, сообщил генеральный директор государственной корпорации-экспортера оружия, Рособоронэкспорта, Александр Михеев. ”Рособоронэкспорт практически полностью отказался от американской валюты, - цитирует Михеева РИА Новости. - Что касается Индии, все взаимные расчеты у нас в рублях и рупиях”. Михеев добавил, что российский экспортер оружия также реализует офсетные проекты, и соглашения по некоторым из них были подписаны в минувший понедельник. ”Это обычная практика. Тренд на мировом рынке”, - сообщил Михеев.

Caspian News отмечает, что военное сотрудничество Москвы и Нью-Дели оказалось в центре внимания 6 декабря, когда российский президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, где встретился с индийским премьер-министром Нарендой Моди. Вместе с Путиным страну посетили министры обороны и иностранных дел. В ходе встречи стороны укрепили связи пактом о военно-техническом сотрудничестве до 2031 года.

Согласно совместному заявлению, опубликованному пресс-службой Кремля после переговоров, Москва и Нью-Дели договорились продолжать торговлю в национальных валютах без использования американского доллара, подтвердили свое стремление к укреплению оборонного сотрудничества, включая совместные проекты развития и производство военного оборудования. Россия и Индия ведут переговоры о продвижении взаимных расчетов в национальных валютах: рупиях и рублях. Подобная система трансферов снижает стоимость продукции, сокращает время транзакций, а также является более безопасной.

Обсуждения системы расчета в рупиях и рублях начались после того, как отношения между Россией и США стали ухудшаться после кризиса на Украине в 2014 году. Российская экономика уже 7 лет действует в условиях международных санкций. Россия разработала ряд мер для обхода американского доллара и использования национальной валюты, а также снижения зависимости от долларовой системы платежей. В июне российские чиновники сообщили о том, что Москва планирует снизить долю валюты США в Фонде национального благосостояния (ФНБ), оцениваемом в $ 186 млрд. Как только изменения будут произведены, доля евро в ФНБ составит 40%, юаня - 30%, а золота - 20%.

Индия, сотрудничая с Москвой, также рискует быть наказана США в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), предполагающего введение ограничений против любой страны, у которой значительные связи с российскими оборонным и разведывательными секторами. Тем не менее Нью-Дели не может отказаться от оборонного партнерства с Россией, которое куда глубже, чем с США.

Военно-политические отношения между Индией и Россией, начавшиеся при СССР, укрепились в последние годы, несмотря на угрозу американских санкций. Индия - один из самых крупных и давних покупателей российской оборонной техники. Советский Союз был главным поставщиком Индии в годы холодной войны, и сегодня большая часть вооружений страны - российская или советская. Примерно 70% техники индийских ВВС и 80% ВМС российского производства. Стоимость контрактов между Москвой и Нью-Дели составляет $35 млрд.

В настоящий момент Индия и Россия совместно занимаются разработкой крылатой ракеты ”БраМос”. Ракета повышенной дальности класса ”воздух-воздух” способна поражать воздушные цели, оснащенные авиационным комплексом радиообнаружения и наведения. Среди других совместных проектов - разработка истребителя пятого поколения Сухой/HAL, который в Индии носит название Перспективный многоцелевой истребитель, а также производство по лицензии истребителей Су-30 и боевых танков Т-90.

В октябре 2018 года страны подписали контракт стоимостью $5 млрд на поставку в Индию пяти батарей противоракетной системы С-400. Индия также заключила с Россией соглашение на покупку четырех фрегатов проекта 11356 и договор о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов ”Игла”.

Согласно рейтингу Global Firepower (рейтинг военной мощи) за 2021 год, Россия - крупнейший экспортер оружия в Каспийском регионе и второй в мире после США. Страна важный поставщик вооружений для государств Азии, Океании, Ближнего Востока и Африки.