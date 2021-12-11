Иран и Россия заключат договор о сотрудничестве

Россия и Иран близки к завершению работы над документом о всестороннем сотрудничестве сроком на 20 лет, сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы создали новую программу МИД: дорожная карта по заключению 20-летних соглашений с соседними странами. Этот процесс почти завершен с Россией", - сказал он, добавив, что речь идет о соглашении, похожем на договор о всестороннем сотрудничестве с Китаем сроком на 25 лет.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов заключить с Москвой долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве.