Иранские ядерные переговоры: пессимизм пока преобладает

На этой неделе в Вене возобновился седьмой раунд переговоров по восстановлению полноценной реализации СВПД. Работа началась с заседания Совместной комиссии государств-участников ядерной сделки. Все стороны подтвердили намерение приложить максимум усилий в интересах окончательного определения практических шагов, необходимых для перезапуска всеобъемлющего выполнения СВПД в его первоначальном виде без дополнений и изъятий. По итогам заседания принято решение продолжить интенсивное взаимодействие, в том числе на экспертном уровне в рамках рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам, сообщает МИД РФ.

Между тем, как пишет Al-Monitor, накануне нового раунда переговоров министр иностранных дел Ирана выразил сомнение по поводу того, что западные страны готовы выполнить требования Тегерана. США заявили о ”дополнительных мерах”, если дипломатия ни к чему не приведет.

Настороженность или, скорее, отсутствие оптимизма царило в венском отеле Coburg, когда представители Ирана и мировых держав собрались на очередной раунд переговоров по возобновлению ядерной сделки, известной под названием Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Накануне встречи министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан не выказал чрезмерных ожиданий, обозначив тем самым очередные трудности на пути к договоренности. ”Мы сомневаемся, что западные партнеры готовы гарантировать нам ослабление санкций, - написал министр в Инстаграме. - Но сейчас самое время для практических шагов”. Абдоллахиан добавил, что за прошедшие восемь лет ”Запад многие свои обещания не выполнил”.

Новый раунд переговоров был проведен на уровне заместителей министров иностранных дел с участием делегаций из Ирана, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии. США также отправили своих наблюдателей для непрямого взаимодействия в надежде возобновить соглашение, которое едва соблюдается с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп вышел из него в 2018 году.

На прошлой неделе переговоры были поставлены на паузу после того, как Иран сделал два отдельных предложения. Одно из них касалось снятия санкций, а другое - обогащения урана, которое продолжается на протяжении нескольких месяцев и рассматривается США как серьезное нарушение СВПД. Иранское предложение снизило шансы на быстрое достижение договоренности, разочаровав европейские стороны, подписавшие в свое время соглашение.

Высокопоставленный чиновник ЕС Энрике Мора, который вел встречу, сообщил журналистам, что обе стороны ”заявили о своих целях и необходимости продолжать работу, чтобы достичь соглашения по возобновлению СВПД”.

Главный переговорщик от Ирана Багери Кани сказал, что ”все стороны хотят сократить существующий между ними разрыв”. Он отметил, что Тегеран будет продолжать переговоры, ”не отступая от своей прежней позиции”. Одно из главных условий иранской стороны заключается в предоставлении гарантий сохранения соглашения даже с приходом новой администрации.

США, в свою очередь, не исключают дополнительных мер давления, если Иран откажется от соблюдения условий сделки. Без каких-либо надежд на переговорный процесс в Вене Белый дом в четверг заявил о ”подготовке дополнительных мер давления”, если дипломатические средства не принесут результатов, а Иран продолжит прилагать усилия по развитию своей ядерной программы.

В тот же день израильский премьер министр Бени Ганц побывал в Арлингтоне (штат Вирджиния). Reuters сообщает, что тема обсуждения, скорее всего, - совместные военные учения, направленные против Ирана.