На Бахрейне выявлен первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован на Бахрейне, информирует Минздрав королевства.

Уточняется, что заболевшим оказался турист. "Он сразу же был отправлен на изоляцию, а в отношении него приняты соответствующие меры по охране здоровья", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Уточняется, что Минздрав предпринимает все необходимые шаги по защите населения от распространения в стране омикрон-штамма и других разновидностей коронавирусной инфекции.