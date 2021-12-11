На Бахрейне выявлен первый случай омикрон-штамма коронавируса
Первый носитель штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирован на Бахрейне, информирует Минздрав королевства.
Уточняется, что заболевшим оказался турист. "Он сразу же был отправлен на изоляцию, а в отношении него приняты соответствующие меры по охране здоровья", - приводит сообщение ведомства ТАСС.
Уточняется, что Минздрав предпринимает все необходимые шаги по защите населения от распространения в стране омикрон-штамма и других разновидностей коронавирусной инфекции.