Эпидемиолог: Грузия прошла пик пятой волны

Грузия в ноябре прошла пик пятой волны коронавируса, констатировал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, уточнив, что в настоящее время число случаев сокращается

"Мы в ноябре прошли пиковый период пятой волны", – сказал он, отметив, что расслабляться все же не стоит, так как активизированы респираторные вирусы.

Врач также отметил, что ежедневно число случаев снижается в низком темпе. "Количество ежедневно фиксируемых случаев колеблется между 3,5-4,5 тысячами, уже нет 5-6 тысяч", – цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.