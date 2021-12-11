В Махачкале сократился список самостроев

Более 40 многоквартирных домов в Махачкале было исключено или из списка самостроев, проинформировали в правительстве региона.

Сообщается, что данный вопрос поднимался на заседании под председательством врио первого заместителя председателя правительства Дагестана Батыра Эмеева.

"По итогам заседания комиссии было принято решение об исключении еще 45 многоквартирных домов из списка самостроев, построенных с нарушениями градостроительных норм", - говорится в сообщении.