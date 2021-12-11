Узбекистан и Казахстан объединяют экономический потенциал

Лидеры Узбекистана и Казахстана решили вывести межгосударственные отношения на новый уровень, повысив их статус до союзнических. Это решение продиктовано взаимным желанием более тесного международного сотрудничества, основанного на общих интересах, пишет британский аналитик Заки Шейх в статье для Анатолийского агентства.

Во время переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Нур-Султане в начале этой недели, было представлено множество проектов, направленных на развитие двустороннего экономического сотрудничества. Для повышения статуса отношений будут учреждены Высший межгосударственный совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел республик. Принципы союзнических отношений отражены в декларации, подписанной двумя лидерами.

Мирзиеев ожидает, что к концу 2021 года объем товарооборота между Узбекистаном и Казахстаном достигнет $4 млрд. Лидеры двух стран обсудили перспективы сотрудничества в проектах по производству химической продукции, фармацевтических препаратов, модернизации инфраструктуры, созданию агрокластеров, локализации производства автомобилей. Поддержка со стороны Казахстана необходима для дальнейшего экономического и промышленного возрождения Узбекистана.

Токаев, в свою очередь, объявил о намерении реализовать в Узбекистане ряд инициатив, в том числе выразил заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около $1 млрд. Крупнейшая строительная компания Казахстана также планирует построить в Ташкенте отдельный микрорайон.

Среди совместных промышленных проектов, кроме производства автомобилей и автобусов, страны будут производить тракторы в Костанайской области. Осуществляется выпуск бытовой техники в Туркестане и Шымкенте. Также были запущены современные текстильные предприятия. В Узбекистане действует уже более 1000 предприятий с участием казахстанского капитала. Казахский Tenge Bank работает над расширением сети своих филиалов в регионах Узбекистана. Динамичный рост приграничной торговли поможет преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, сказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

Расширение приграничного сотрудничества



Между тем, по итогам прошедшего недавно форума регионов в Туркестане был подписан ряд соглашений и торговых контрактов по расширению двустороннего приграничного сотрудничества. Также было запущено совместное предприятие по производству текстильных изделий Turkistan Textile.

Приграничное сотрудничество расширяется по мере выявления новых механизмов улучшения экономических отношений. Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр объявил, что в дополнение к созданию шести промышленных и логистических центров в Казахстане планируется строительство 24 оптово-распределительных центров для плавного и быстрого развития экономического сотрудничества с соседними странами.

Помимо этого создаются благоприятные условия для передвижения людей. Будет ускорена реализация таких ключевых проектов, как строительство железной дороги Учкудук - Кызылорда и запуск высокоскоростного сообщения Туркестан – Ташкент. В последние годы между странами запускаются дополнительные авиарейсы, расширяется автобусное и железнодорожное сообщение. По словам Токаева, сейчас также прорабатываются новые железнодорожные маршруты.

В Нур-Султане предприниматели двух стран заключили двусторонние соглашения в области машиностроения на сумму более $500 млн. В рамках казахстанско-узбекского промышленного сотрудничества компания Astana Motors прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в Джизаке на востоке Узбекистана. Совместное серийное производство автомобилей Chevrolet началось в городе Костанай на севере Казахстана в 2020 году. В ноябре 2021 года в Костанае открыли совместное производство тракторов.

Региональное сотрудничество

Усилия Мирзиеева по сближению двух стран стали реакцией на давно назревшую потребность в налаживании эффективного регионального сотрудничества, восстановлении доверия и улучшении взаимопонимания, а также поиске решения накопившихся проблем. После трудностей, связанных с пандемией, это стало еще более необходимым.

Как полноправный член Тюркского совета, саммит которого состоялся в ноябре, Узбекистан поддержал решение о его переименовании в Организацию тюркских государств. Им было выдвинуто предложение о создании Центра по исследованиям торгового сотрудничества тюркских государств, который займется выработкой предложений по увеличению объемов товарооборота. Правительство Узбекистана также стремится к внедрению программы взаимосвязанности стран в транспортной сфере, что будет иметь первостепенное значение в реализации интеграционного потенциала организации.