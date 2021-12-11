В Астрахани почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева

В Астрахани накануне Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялась церемония возложения цветов к его памятнику. Об этом сообщает Агентство международных связей Астраханской области РФ.

Уточняется, что по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в мероприятии участвовали запред правительства Астраханской области Казбек Хадиков, министр промышленности и природных ресурсов области Денис Афанасьев, руководитель регионального Агентства международных связей Владимир Головков.

"Астраханскую область и Азербайджан объединяют многолетние дружественные связи, которые с каждым годом крепнут и расширяются по всем направлениям. За время сотрудничества совместно с Фондом Гейдара Алиева в нашем регионе реализован целый ряд социально значимых проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти вопросы обсуждались в ходе переговоров губернатора региона Игоря Бабушкина и президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи, состоявшейся в Баку 7 декабря 2021 года.