Кикабидзе рассказал о чаепитии с Саакашвили в Гори

Напоил чаем и все рассказал, - так прокомментировал известный грузинский певец, актер и депутат грузинского парламента Вахтанг (Буба) Кикабидзе свой визит бывшему лидеру страны Михаилу Саакашвили в горийском госпитале.

Напомним, что после многодневной голодовки Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

По словам Кикабидзе, Саакашвили сейчас нехорошо, "все видно по глазам"." Он напоил меня чаем и рассказал все от начала до конца. Он не сломлен, это главное", - приводит слова Кикабидзе Sputnik Грузия.

Далее артист отметил, что рассказал экс-президенту о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.