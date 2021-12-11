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Нетрезвый мотоциклист сбил двух детей и девушку на севере Крыма

Нетрезвый мотоциклист сбил двух детей и девушку на севере Крыма

Двое детей и девушка пострадали в результате наезда пьяного мотоциклиста в селе Стальное на севере Крыма, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, уточнив, что по факту ведетсяя проверка. Пострадавшие госпитализированы.

Согласно предварительной версии водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Ленина в селе Стальное, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги.

По факту организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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