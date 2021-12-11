Саудовская Аравия признала сертификаты моряков из Грузии

Сертификаты грузинских моряков будут признаваться в Саудовской Аравии, информирует пресс-служба Национального агентства морского транспорта.

"С сегодняшнего дня сертификаты грузинских моряков признаются и в Королевстве Саудовская Аравия. Для нас это важно, потому что в Грузии есть опытные и грамотные моряки, большинство из которых специализируется на управлении танкерами", – сказала руководитель агентства морского транспорта Тамар Иоселиани в ходе встречи с министром транспорта Саудовской Аравии Салехом аль-Яссером.

В рамках состоявшейся встречи был подписан меморандум о признании сертификатов грузинских моряков.