В Азербайджане работники госорганов должны полностью вакцинироваться до 1 февраля

Власти Азербайджана обязали всех сотрудников госорганов страны до 1 февраля следующего года пройти вакцинацию по меньшей мере двумя дозами прививки от коронавируса. Решение об этом принято кабмином страны. Об этом информирует оперштаб при правительстве.

"С 1 февраля 2022 года все работники госорганов, а также медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений, независимо от формы собственности, должны иметь сертификат о вакцинации как минимум двумя дозами прививок от коронавируса или документ об иммунитете после выздоровления от COVID-19, либо сертификат о противопоказаниях к вакцинации", - говорится в сообщении Оперштаба.

Уточняется, что правительство объявило о ряде послаблений карантинного режима. В частности, с 13 декабря возобновляется деятельность бань и саун для полностью вакцинированных, либо для тех, у кого есть сертификат об иммунитете.

Кроме того, в новогоднюю ночь объектам общественного питания, которые в обычные дни должны закрываться в 00:00, разрешено работать до 02:00 (01:00 мск).