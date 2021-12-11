Ребенок пострадал в ДТП в Алматы

Ребенок 2014 года рождения пострадал в результате аварии, произошедшей в Алматы на пересечении улиц Жумалиева и Айтеке би.

По словам свидетелей, водитель Renault Duster двигалась по улице Айтеке би в западном направлении и не заметила или проигнорировал знак "Уступи дорогу". Машина выехала на перекресток с улицей Жумалиева, где в это время по Жумалиева в северном направлении двигалась автомашина Toyota Land Cruiser Prado.

Renault Duster ударил в бок автомашину Toyota Land Cruiser Prado, после чего та опрокидывается на другой бок и бьет припаркованную автомашину Toyota Corolla, передает Sputnik Казахстан.

В результате ДТП пострадал ребенок 2014 года, он госпитализирован. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.