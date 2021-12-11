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Ушел из жизни известный белорусский дирижер Михаил Финберг

Ушел из жизни известный белорусский дирижер Михаил Финберг

В Беларуси скончался известный дирижер, народный артист республики Михаил Финберг.

"На 75-м году жизни умер дирижер, народный артист Беларуси Михаил Финберг. О времени и месте прощания станет известно позже", - говорится в сообщении на сайте телеканала ОНТ.

Начиная с 1987 года Финберг был художественным руководителем – директором Государственного концертного оркестра Беларуси. В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины, являлся лауреатом премии Союзного Государства в области литературы и искусства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Финберга.

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