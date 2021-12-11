Глава Чечни Рамзан Кадыров проинспектировал ход реконструкции центрального рынка в Гудермесе, недавно завершился второй этап строительства. В результате обновления на рынке было около 300 новых торговых точек со всеми удобствами для предпринимателей и покупателей.

Всего построено семь модулей и восемь двухэтажных блоков с соблюдением всех требований пожарной и санитарной безопасности, а кроме того, предусмотрены 3-й и 4-й этапы, в рамках которых планируется существенно расширить рынок и возвести новые торговые помещения на месте старых.

Реализация проекта позволит создать свыше 300 рабочих мест.