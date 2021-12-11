Баку призвал Ереван к скорейшему началу переговоров по делимитации границы

Азербайджан выступает за скорейшее начало переговоров по делимитации границы с Арменией, говорится в распространенном в субботу заявлении МИД республики в связи с напряженностью, возникшей в последние дни на границе двух стран.

"В последние дни Вооруженные силы (ВС) Армении продолжили провокации, вызвавшие напряженность на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. <…> Выдвинутые МИД Армении обвинения против Азербайджана в нарушении суверенной территории этой страны абсолютно безосновательны. Именно для того, чтобы предотвратить подобные фальшивые обвинения, Азербайджан выступает за скорейшее начало переговоров по делимитации границы двух стран", - указано в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркнуто, что "продолжение Арменией провокационной деятельности, в частности, накануне московской встречи консультативного механизма в формате "3+3" демонстрирует агрессивную позицию этой страны и наносит вред усилиям по построению мира в регионе".

Также азербайджанское внешнеполитическое ведомство обращает внимание на то, что в том случае, если армянская сторона действительно хочет мира стабильности в регионе, то она должна сделать реальные шаги, направленные на нормализацию отношений.

В этой связи МИД Азербайджана призвал Армению "отказаться от попыток препятствовать процессу построения мира, целенаправленно создавая напряженность в регионе, и полностью выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с трехсторонними заявлениями".