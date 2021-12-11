В России было выявлено 30 288 заразившихся ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции в России выросло за сутки на 30 288, до 9 986 967 случаев, информирует оперштаб по борьбе с заболеванием.

Уточняется, что в относительном выражении прирост новых случаев составил 0,3%.

"Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. Доля выписанных пациентов увеличилась до 87,2% от общего числа заразившихся", - информирует штаб.

За сутки болезнь унесла 1 171 жизней, всего с начала пандемии умер 288 351 пациент.