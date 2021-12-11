Гинцбург: новая вакцина против "омикрона" не будет разрабатываться

В настоящее время нет оснований для разработки новой вакцины против штамма COVID-19 "омикрон", сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящий момент также нет причин для изменения структуры вакцины от коронавируса "Спутник V".

Он уточнил, что сотрудниками центра им. Гамалеи была собрана конструкция вакцины против штамма "омикрон", однако оснований для изменений препарата пока нет.

"Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов", - сказал он, уточнив, что для начала нужно понять, насколько эффективна существующая российская вакцина к "омикрону".