Володин рассказал от чего зависит решение по QR-кодов

Принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на общественное мнение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства", - сообщил он.

"О результатах - проинформирую", - заверил спикер.

В то же веря он обратил внимание на то, что главное не навязывать, а убеждать, доказывая, что вакцинация лучше, чем болезнь.