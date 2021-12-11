Володин рассказал от чего зависит решение по QR-кодов
Принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на общественное мнение. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства", - сообщил он.
"О результатах - проинформирую", - заверил спикер.
В то же веря он обратил внимание на то, что главное не навязывать, а убеждать, доказывая, что вакцинация лучше, чем болезнь.