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Самолет в Краснодар вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

Самолет в Краснодар вернулся в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар, утром в субботу совершил экстренную посадку в Шереметьеве из-за сработавшего датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили в экстренных службах.

"Boeing-737 вылетел из Шереметьева в 06:34 мск. Во время набора высоты сработал датчик разгерметизации кабины. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

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