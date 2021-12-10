Газ взорвался в частном доме в Евпатории, есть раненый

Взрыв газа прогремел сегодня вечером в частном доме в Евпатории, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Крыму.

В 17.51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о обрушении потолка в одноэтажной летней кухне

Спасатели освободили из-под завалов мужчину и передали его сотрудникам "скорой".

"По предварительным данным, обвал произошел из-за хлопка газовоздушной смеси, и несущие конструкции не повреждены", - уточнили в ведомстве.

Тем не менее, взрыв повредил конструкции потолка на площади 12 кв м.