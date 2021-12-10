На Кубани в уходящем году откроются семь новых фельдшерско-акушерских пунктов

Новые фельдшерско-акушерские пункты планируют открыть в семи малых населенных пунктах Краснодарского края до конца этого года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Уточняется, что ФАПы включают врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для ожидания приема.

"В текущем году планируют открыть 7 ФАПов, до 2025 года - еще 31. На 2021 год из регионального бюджета 375 млн рублей выделят на строительство 15 офисов врачей общей практики и проектирование 12 ВОПов по всему краю", - приводит сообщение ТАСС.

Уточнятся, что всего с 2019 года на Кубани установили 39 фельдшерско-акушерских пунктов.