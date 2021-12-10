По Крыму будет курсировать аэроэкспресс

Проектирование железнодорожной ветки для запуска аэроэкспресса к единственному аэропорту Крыма планируется начать в будущем году, строительство намечено на 2024-2025 годы, а пока проводится предпроектная проработка. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"...Еще нет проекта планировки, сложное пересечение, военные еще - целый ряд вопросов, которые требуют серьезных [решений]. Основное - надо проект планировки подготовить, чтобы понять маршрут трассы и какие сложности там возникают", - приводит его слова ТАСС.

Назаров также рассказал, что вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополя планируют ввести в эксплуатацию в июле 2022 года, в данный момент ее строительство находится на завершающем этапе.

Замминистра пояснил, что ВВП с современным навигационным оборудованием позволит воздушной гавани принимать самолеты и при сильном тумане.