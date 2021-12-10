Бесплатные онлайн-уроки помогут выпускникам Казахстана подготовиться к ЕНТ

Национальный центр тестирования Минобразования Казахстана запустил бесплатные онлайн-уроки для подготовки к единому национальному тестированию, рассказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Они разработаны совместно с крупными государственными образовательными центрами. Занятия проводятся в прямом эфире на YouTube-каналах образовательных центров.

"Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже второй год. В прошлом году было проведено 376 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. В этом году в сравнении с прошлым годом еще больше образовательных центров и онлайн-платформ принимают участие в подготовке выпускников к вступительным экзаменам", - приводит слова Sputnik Казахстан.

Он подчеркнул, что проект реализован без использования бюджетных средств.

Онлайн-подготовка ведется по казахскому языку, казахской литературе, истории Казахстана, математике, химии, биологии, физике, географии и другим предметам.

Отметим, что эфиры уроков будут сохранены для того, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.