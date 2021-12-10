У Машука будет собственный Центр знаний

В Пятигорске будет построен Центр знаний "Машук", - сообщил сегодня полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, - сообщает аппарат полпреда РФ в СКФО.

"Это современный, многофункциональный инфраструктурный объект, который создается специально для работы с молодежью", - цитирует Чайку "Интерфакс.

На базе центра будут реализованы образовательные программы Российского общества "Знание", АНО "Россия - страна возможностей"и других авторитетных учреждений, а Центр знаний "Машук" станет площадкой для общения молодых людей из всех регионов СКФО.

Двери центра будут открыты для молодежных организаций и проектов, направленных на развитие самых разных сторон жизни Северного Кавказа, - добавил Чайка.