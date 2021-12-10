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Гинцбург: оснований менять "Спутник V" из-за "омикрона" пока нет

Гинцбург: оснований менять &quot;Спутник V&quot; из-за &quot;омикрона&quot; пока нет

В данный момент нельзя сказать, что вакцину "Спутник V" необходимо изменять из-за нового штамма "омикрон", заявил глава Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, прежде надо проверить эффективность существующего препарата.

Гинцбург уточнил, что новый штамм уже секвенирован в Центре Гамалеи. "То, что его нашли, - это не значит, что надо вакцину срочно менять. Оснований для того, чтобы ее менять, сейчас нет. Надо изучить, будет ли работать существующая вакцина против этого "омикрона" или не будет", - цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

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