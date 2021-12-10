Житель Ставрополья продал украшения возлюбленной, чтобы купить машину

Правоохранители отыскали похитителя ювелирных украшений в Георгиевском городском округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть пришла 50-летняя местная жительница, которая рассказала, что, вернувшись с работы, не нашла в квартире своих украшений.

Стражи порядка выяснили, что к пропаже может быть причастен ее сожитель.

Подозреваемый, 48-летний мужчина, был доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что, когда женщина отправилась на работу, он украл из шкафа золотые изделия.

"Украшения он сдал в ближайший ломбард, а вырученные 120 тыс рублей собирался потратить на покупку машины, о которой очень давно мечтал", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).