Нальчик принял фестиваль старинной адыгской песни

Сегодня в Кабардинском государственном драматическом театре им. А.Шогенцукова в Нальчике (Кабардино-Балкария) прошел фестиваль старинной адыгской песни имени Зарамука Кардангушева, - сообщили в пресс-службе Минкульта региона.

"Программа республиканского фестиваля включила фотовыставку, посвященную жизни и творчеству ученого-фольклориста, а также выставку декоративно-прикладного искусства и гала-концерт участников фестиваля старинной адыгской песни", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Концерт начался с архивных кадров о выдающемся черкесе, ученом-этнографе Зарамуке Кардангушеве - основоположнике адыгской фольклористики, неутомимом пропагандисте самобытных образцов песенной культуры адыгского народа, народном артисте Кабардино-Балкарии.

Затем на сцену кабардинского госдрамтеатра вышли лучшие исполнители старинной адыгской музыки: свое мастерство показали лучшие ансамбли и исполнители со всех районов республики - Амирхан Хавпачев, Аслан Бекулов, Алихан Бербеков, Светлана Кушхова, ансамбли "Бзэрабзэ", "Кавказ", "Ридада", "Чегемские водопады" и другие. Каждому участнику фестиваля были вручены памятные дипломы и подарки от Минкультуры региона.