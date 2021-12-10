Кабардино-Балкария направила около 2 млрд рублей на ремонт дорог

В 2021 году Кабардино-Балкария в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направила более 2 млрд рублей.

В настоящее время подходит к концу капремонт 184 объектов улично-дорожной сети и участков автодорог. "Это 42 участка общей протяженностью 123 км, 8 объектов наружного освещения общей протяженностью 37 км, 18 объектов барьерного ограждения", - сообщил глава КБР Казбек Коков.

После этого будут обновлены 116 пешеходных переходов со светофорами.

"На сегодня освоение выделенных региону средств превысило 98%. Также завершили проекты по развитию сельских дорог, запланированные на текущий год", - добавил Коков. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" республика получила свыше 2 млрд рублей.

В начале декабря КБР получила дополнительные 100 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, их пустят на приведение в нормативное состояние еще 11 км автодорог регионального значения.