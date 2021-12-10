Посольство Таджикистана в Ташкенте обретет новое здание

Глава МИД Таджикистана Сирожиддин Мухриддин посетил Узбекистан и заложил камень в строительство нового здания посольства Таджикистана в Ташкенте.

Комплекс нового здания посольства возведут на площади 1,40 га, в него войдут резиденция главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-зал, спортивные площадки и автостоянки.

Строительство нового здания посольства проводится в соответствии с "Соглашением между правительством Республики Таджикистан и правительством Республики Узбекистан о взаимном выделении земельных участков под строительство дипломатических представительств Республики Таджикистана в Республике Узбекистан и Республики Узбекистан в Республике Таджикистан".