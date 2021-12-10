В Казахстане открылся новый нацпарк

В Карагандинской области Казахстана создан новый национальный парк.

"В соответствии с постановлением правительства Казахстана № 867 от 2021 года создан государственный национальный природный парк "Улытау", - написал в Twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.

Площадь парка "Улытау" составит 58,9 тыс гектар. Теперь в республике насчитывается четырнадцать нацпарков. По словам министра, это значительное достижение в защите экосистемы страны.

"Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана продолжит комплексную работу по охране окружающей среды", - подчеркнул Брекешев.