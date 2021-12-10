Золотую монету с Давидом Строителем можно будет купить в Грузии с 13 декабря

Нацбанк Грузии запустит продажу новой золотой коллекционной монеты, на которой изображен Давид Строитель, 13 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Банк развивает нумизматическое направление и для популяризации истории страны продолжает выпускать коллекционные монеты из серии "Цари Грузии". Скоро желающие смогут купить серебряные монеты Давида Строителя, а также серебряные и золотые монеты царицы Тамар.

Номинал монет - 5 лари. Золотая монета (900-й пробы) имеет диаметр 25 мм и весит 8,5 г, серебряная (925 пробы) - 34 мм и 17 г, передает Sputnik Грузия.

В общей сложности отчеканено 3 тыс серебряных монет, стоимость каждой составляет 110 лари, и 500 золотых монет, стоимостью 1,5 тыс лари.

В течение первых 5 дней продажи монеты будут действовать ограничения: один покупатель сможет приобрести лишь одну монету.