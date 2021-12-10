На Coffee Feast в Чечне выберут самого стильного кота

В рамках фестиваля Coffee Feast выберут самого стильного кота, сообщает министерство Чечни по туризму.

В ведомстве отметили, что все желающие увидеть своего любимца на конкурсе должны перед фестивалем зарегистрировать его по номеру 8(927) 082-10-97 и нарядить. Победителем станет тот кот, чей образ больше всего впечатлит судьей.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится конкурс на звание лучшего бариста Чечни. Кроме того, уже идет работа над изготовлением огромного кофейного стакана, который будет установлен на бульваре Эсамбаева.