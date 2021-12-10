Жители Ставрополья внесли 1,5 тыс дополнений в программу развития края

Единая программа развития Ставрополья, сформированная на основе наказов избирателей во время региональных парламентских выборов, насчитывает уже 1,5 тыс мероприятий, часть из которых профинансируют уже в наступающем 2022 году, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Глава края Владимир Владимиров сообщил, что по итогам диалога с политическими силами края сформирована программа развития из 1,5 тыс пунктов, около 300 из которых уже обеспечено бюджетным финансированием в 2022 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, собрать наказы избирателей в единую краевую программу губернатор края Владимиров предложил после выборов в Госдуму, краевой парламент и представительные органы пяти крупнейших муниципалитетов региона в сентябре 2021 года: это было предложено сделать всем партиям, даже не получившим места в парламенте.