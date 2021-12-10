СМИ: полицейский сбил неадекватного пешехода в Ереване

Патрульный полицейский в Ереване сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте, передает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

По его данным, авария случилась в районе Ачапняк. Водитель Skoda остался на месте ДТП, вызвал "скорую" и помог доставить пострадавшего в больницу, а затем сообщил об инциденте в полицию.

Устанавливаются личности водителя и пешехода.

По предварительной информации, машина Skoda числится на балансе патрульной полиции Еревана.

Очевидцы произошедшего рассказали, что пешеход переходил улицу в 10 м от перехода, при этом петляя между автомобилями, так что две-три машины едва увернулись от него.