Вершинин и Онал обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин накануне провел встречу с турецким коллегой Седатом Оналом. Такое сообщение опубликовано сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны провели "развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам, стоящим на повестке дня Совета Безопасности ООН".

Дипломаты обратили особое внимание на региональную проблематику, в том числе - на "задачи надежного урегулирования" в Карабахе, Сирии и Ливии.