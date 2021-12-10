Житель Сочи украл забытый рюкзак с миллионом

Полицейские нашли мужчину, подозреваемого в похищении рюкзака с крупной суммой денег внутри, в Сочи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Кубани

В дежурную часть обратился 42-летний местный житель, рассказавший, что ночью на автобусной остановке он забыл рюкзак, в котором лежали документы и миллион рублей. Вернувшись туда, мужчина обнаружил, что рюкзак исчез.

По записям камер видеонаблюдения была составлена ориентировка на розыск подозреваемого, ее направили всем наружным нарядам полиции.

Вскоре была установлена личность и место проживания подозреваемого, которым оказался 22-летний неработающий местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

"Установлено, что документы, находящиеся в рюкзаке, злоумышленник выбросил, часть денежных средств потратил на личные нужды", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража". С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.