В начале осени в КЧР заработает стадион "Нарт"

В столице Карачаево-Черкесии городе Черкесске практически завершено строительство самого большого в республике стадиона "Нарт", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Стадион на сегодняшний день в высокой степени готовности. Из-за эпидситуации мы его пока не открываем, планируем открыть в празднование 100-летия республики в сентябре 2022 года", - рассказал Темрезов, передает "Интерфакс".

Площадь нового стадиона - 7,5 тыс кв м, на нем возведены трибуны на 10 тыс посадочных мест, а под одной из них построен закрытый легкоатлетический манеж для занятий в зимнее время. Также на территории стадиона установлены баскетбольная и волейбольная площадки.

На объекте установлена современная система освещения, а под футбольным полем обустроена современная дренажная система.

Стадион станет центральным объектом спортивной зоны в столичном парке "Зеленый остров", где уже работает современный ФОК "Юбилейный". Также со временем на этой территории будет построен первый ледовый дворец в Черкесске.