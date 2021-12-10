У Северной Осетии будет свой фонд развития туризма

В Северной Осетии будет создан фонд развития туризма, - сообщил председатель комитета республики по туризму Заурбек Кодзаев.

"Создание фонда позволит оперативно и в кратчайшие сроки реализовывать мероприятия соответствующей госпрограммы", - сказал Кодзаев, передает ТАСС.

Главные задачи будущего фонда - развитие бальнеологии, санаторно-курортного кластера, обустройство объектов, организация деятельности туристско-информационного центра, продвижение туристического продукта республики.

На фонд будет возложена и разработка туристических маршрутов, - говорится в сообщении.