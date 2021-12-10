Неизвестные вновь "заминировали" торговые центры Волгограда - источник

Сегодня вечером в Волгограде эвакуировали сотрудников и покупателей всех торговых центров города после анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройств, - сообщил информированный источник.

"Проверка торговых центров проходит штатно, все стандартно, согласно не раз отработанным действиям. Проверяют не в первый раз после анонимно поступивших в адрес всех ТРЦ города угроз", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Напомним, в сентябре и октябре в крупные торговые центры Волгограда и города Волжского также поступали сообщения о минировании, тогда информация не подтвердилась.