Житель КБР приторговывал самодельной "водкой"

На жителя Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о незаконном производстве алкогольной продукции, - сообщает МВД по КБР.

В одном из гаражей в Нальчике правоохранители изъяли партию нелегального алкоголя - более 500 бутылок водки с этикетками известных производителей. Там же нашли и оборудование для его розлива - центробежный насос, фильтр для воды и емкость объемом 200 л, - передает "Интерфакс".

Как показала проверка, спиртное, которое принадлежит 26-летнему жителю Нальчика, не соответствовало ГОСТу по крепости, а производил он его, смешивая спирт с водой. Стоимость партии "левого" алкоголя составила более 120 тыс рублей.